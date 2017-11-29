Глава Минобрнауки раскритиковала ректоров, получающих в разы больше преподавателей

Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что зарплаты ректоров вузов не должны в разы превышать заработки простых преподавателей.
Выступая на совещании для ректоров вузов, министр заявила, что проверка отчетности по зарплатам в университетах будет усилена. Васильева отметила, что в Минобрнауки поступают отчеты о выполнении «майских указов» президента, по которым ясно, что средняя зарплата увеличивается не за счет повышения окладов преподавателей, а за счет высокого жалования руководителей.
Ольга Васильева, министр образования и науки РФ: «У вас реальные люди получают реально скромные деньги, а вы приносите, уважаемые коллеги-руководители, справки о высокой средней заработной плате и просите начислить вам не менее 700 тыс. рублей, в то время как у вас реально люди получают по 35–45 тыс. рублей».
В связи с этим министр пообещала «жесткую реакцию» на столь существенную разницу в зарплатах, подчеркнув, что в ведомстве ждут от ректоров наличия «устойчивых нравственных ориентиров», передает «Интерфакс».
Ольга Васильева, министр образования и науки РФ: «У вас реальные люди получают реально скромные деньги, а вы приносите, уважаемые коллеги-руководители, справки о высокой средней заработной плате и просите начислить вам не менее 700 тыс. рублей, в то время как у вас реально люди получают по 35–45 тыс. рублей».
В связи с этим министр пообещала «жесткую реакцию» на столь существенную разницу в зарплатах, подчеркнув, что в ведомстве ждут от ректоров наличия «устойчивых нравственных ориентиров», передает «Интерфакс».
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