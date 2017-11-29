Красноярскую школьницу госпитализировали после драки с одноклассницей

В Красноярске проводится доследственная проверка по факту драки двух восьмиклассниц.
Конфликт произошел 23 ноября между двумя учащимися 8 класса школы №23. Ссора между школьницами переросла в драку.
Дома одна из участниц потасовки пожаловалась маме на головные боли. А 28 ноября девочку пришлось госпитализировать. Как отметили в красноярском управлении СК, госпитализированная школьница страдает тяжелым хроническим заболеванием. Сейчас она продолжает оставаться в больнице.
Следователи выясняют обстоятельства ЧП. Опрашиваются учителя и врачи.
Дома одна из участниц потасовки пожаловалась маме на головные боли. А 28 ноября девочку пришлось госпитализировать. Как отметили в красноярском управлении СК, госпитализированная школьница страдает тяжелым хроническим заболеванием. Сейчас она продолжает оставаться в больнице.
Следователи выясняют обстоятельства ЧП. Опрашиваются учителя и врачи.
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