В Махачкале за долги демонтировали камеры фиксаций нарушений ПДД

В Махачкале за многомиллионные долги отключены камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Инициатором демонтажа стала московская компания, которая и установила их в 2014 году. С того момента республика заработала на штрафах 400 миллионов рублей, а долг перед поставщиком камер в 136 миллионов так и не погасила.
В компании «Майкор» подтвердили, что, согласно контракту, на сегодняшний день сумма задолженности составляет — 136 миллионов рублей, в связи с чем компания вынуждена приостановить работу оборудования и начать его демонтаж.
Местные власти признают задолженность, но ссылаются на нехватку средств. Якобы платеж в 50 миллионов рублей заложили в бюджет, но возникли проблемы и этими деньгами залатали финансовую брешь. Перевод так и не состоялся. В конце октября «Майкор» отключила оборудование, а чуть позже начала его демонтаж. В соцсетях эта новость стала самой обсуждаемой, пользователи разделились на сторонников и противников камер.
Между тем руководитель проекта «Безопасный Дагестан» ситуацию с отключением камер называет недоразумением: республика не собирается отказываться от проекта, приносящего в бюджет дотационного региона миллионы рублей.
Ну а пока оборудование отключено, желающих погонять на дорогах города, а иногда и проскочить на красный, заметно прибавилось. Все магистрали Махачкалы усиленно патрулируют экипажи ГИБДД. Инспекторы порой не успевают выписывать протоколы, передает корреспондент НТВ Омар Магомедов.
Местные власти признают задолженность, но ссылаются на нехватку средств. Якобы платеж в 50 миллионов рублей заложили в бюджет, но возникли проблемы и этими деньгами залатали финансовую брешь. Перевод так и не состоялся. В конце октября «Майкор» отключила оборудование, а чуть позже начала его демонтаж. В соцсетях эта новость стала самой обсуждаемой, пользователи разделились на сторонников и противников камер.
Между тем руководитель проекта «Безопасный Дагестан» ситуацию с отключением камер называет недоразумением: республика не собирается отказываться от проекта, приносящего в бюджет дотационного региона миллионы рублей.
Ну а пока оборудование отключено, желающих погонять на дорогах города, а иногда и проскочить на красный, заметно прибавилось. Все магистрали Махачкалы усиленно патрулируют экипажи ГИБДД. Инспекторы порой не успевают выписывать протоколы, передает корреспондент НТВ Омар Магомедов.
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