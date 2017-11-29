В Махачкале за долги демонтировали камеры фиксаций нарушений ПДД

В Махачкале за многомиллионные долги отключены камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Инициатором демонтажа стала московская компания, которая и установила их в 2014 году. С того момента республика заработала на штрафах 400 миллионов рублей, а долг перед поставщиком камер в 136 миллионов так и не погасила.

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В компании «Майкор» подтвердили, что, согласно контракту, на сегодняшний день сумма задолженности составляет — 136 миллионов рублей, в связи с чем компания вынуждена приостановить работу оборудования и начать его демонтаж.



Местные власти признают задолженность, но ссылаются на нехватку средств. Якобы платеж в 50 миллионов рублей заложили в бюджет, но возникли проблемы и этими деньгами залатали финансовую брешь. Перевод так и не состоялся. В конце октября «Майкор» отключила оборудование, а чуть позже начала его демонтаж. В соцсетях эта новость стала самой обсуждаемой, пользователи разделились на сторонников и противников камер.



Между тем руководитель проекта «Безопасный Дагестан» ситуацию с отключением камер называет недоразумением: республика не собирается отказываться от проекта, приносящего в бюджет дотационного региона миллионы рублей.



Ну а пока оборудование отключено, желающих погонять на дорогах города, а иногда и проскочить на красный, заметно прибавилось. Все магистрали Махачкалы усиленно патрулируют экипажи ГИБДД. Инспекторы порой не успевают выписывать протоколы, передает корреспондент НТВ Омар Магомедов.