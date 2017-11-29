В Новый год московское метро будет работать всю ночь

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января московское метро будет работать в круглосуточном режиме.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Максим Лискутов: «Принято решение, что в новогоднюю ночь Московский метрополитен будет работать круглосуточно».
О количестве поездов, которые запустят по линиям метро, и об интервалах движения в новогоднюю ночь станет известно позднее, передает РИА Новости.
Добавим, что с 22 декабря по 14 января в столице пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». В новогоднюю ночь развлекательные площадки будут работать до 03:00.
Максим Лискутов: «Принято решение, что в новогоднюю ночь Московский метрополитен будет работать круглосуточно».
О количестве поездов, которые запустят по линиям метро, и об интервалах движения в новогоднюю ночь станет известно позднее, передает РИА Новости.
Добавим, что с 22 декабря по 14 января в столице пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». В новогоднюю ночь развлекательные площадки будут работать до 03:00.
Комментарии