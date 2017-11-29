На юге Йемена совершен теракт, есть погибшие

В городе Аден на юге Йемена заминированный автомобиль был взорван у здания Минфина.
По сведениям Reuters, не менее двух человек стали жертвами теракта в городе Аден на юге Йемена. Еще трое пострадавших находятся в критическом состоянии.
Взрыв был такой мощности, что повреждено не только здание Минфина, но и соседние дома. Также приходят сообщения о перестрелке в районе происшествия. Других подробностей пока нет.
Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.
Взрыв был такой мощности, что повреждено не только здание Минфина, но и соседние дома. Также приходят сообщения о перестрелке в районе происшествия. Других подробностей пока нет.
Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.
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