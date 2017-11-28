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    В «Сбербанке» оценили убытки РФ из-за хакеров в 650 млрд рублей в год

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    • Фото: РИА Новости, Наталья Селиверстова
    В «Сбербанке» оценили убытки РФ <nobr>из-за</nobr> хакеров в 650 млрд рублей в год

    В «Сбербанке» оценили убытки РФ из-за хакеров в 650 млрд рублей в год

    В «Сбербанке» оценили убытки РФ <nobr>из-за</nobr> хакеров в 650 млрд рублей в год
  • Фото: РИА Новости, Наталья Селиверстова

    • Ежегодные убытки российской экономики от действий киберпреступников составляют 600–650 млрд рублей, заявили в «Сбербанке».

    Каждый год российская экономика теряет от 600 до 650 млрд рублей из-за действий киберпреступников. Такие данные привел во вторник зампред правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов на VII Всероссийском форуме по корпоративному управлению, передает ТАСС.

    Кузнецов напомнил, что в августе этого года два средних по объему активов банка потеряли из-за хакеров 800 млн рублей. Убытки мировой экономики от киберпреступности еще выше, добавил он.

    Станислав Кузнецов, зампред правления «Сбербанка»: «Две недели назад в Женеве президент всемирного экономического форума назвал цифру, которая вызвала у всех большой шок. К сегодняшнему дню убытки мировой экономики от киберпреступлений приблизились к 1 трлн долларов».

    При этом в 2015 году ущерб оценивался в 400 млрд долларов в год.

    По мнению Кузнецова, решить эту проблему можно, если усовершенствовать уголовное законодательство, использовать современные технологии и подготовить специалистов в правоохранительных органах.

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