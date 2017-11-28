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    Председатель комитета по строительству Петербурга уволился после неисполнения бюджета. Санкт-Петербург, Смольный, назначения и отставки, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПредседатель комитета по строительству Петербурга уволился после неисполнения бюджета

    Председатель комитета по строительству Петербурга уволился после неисполнения бюджета

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    Председатель комитета по строительству Петербурга уволился после неисполнения бюджета

    Председатель комитета по строительству Петербурга уволился после неисполнения бюджета

      В Смольном произошли очередные кадровые перестановки.

      Свой пост покинул председатель комитета по строительству Петербурга. Сообщается, что Сергей Морозов уволился из администрации по собственному желанию.

      Исполняющим обязанности назначен его заместитель Евгений Барановский. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов. Как сообщает «Фонтанка», Морозов должен переехать на работу в администрацию Нижегородской области.

      Напомним, что губернатор Георгий Полтавченко еще в июле пригрозил ведомству зачисткой. Гнев главы города вызвало неисполнение бюджета строительным комитетом, в частности — низкие результаты по адресно-инвестиционной программе.

      Сергей Морозов занимал пост в течение полутора лет. До этого трудился в коммерческих структурах и руководил дирекцией транспортного строительства.

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