В Петербурге индиец пытался дать взятку за отсутствие регистрации

Сотрудники ФСБ задержали гражданина Индии в момент, когда тот хотел откупиться от полиции за нарушение миграционного законодательства.

Отмечается, что его готовили к депортации из России. Однако у индийца, очевидно, были другие планы и улетать он категорически не хотел. У мужчины в конверте оказались крупные купюры.



Выяснилось также, что индиец — активный участник кришнаитской религиозной организации, находящейся в Индии. В Петербурге же он осуществляет свою деятельность без регистрации. В отношении задержанного могут возбудить уголовное дело.