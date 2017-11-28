Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    В Петербурге индиец пытался дать взятку за отсутствие регистрации. Санкт-Петербург, ФСБ, взятки, иностранцы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге индиец пытался дать взятку за отсутствие регистрации

    В Петербурге индиец пытался дать взятку за отсутствие регистрации

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    В Петербурге индиец пытался дать взятку за отсутствие регистрации

    В Петербурге индиец пытался дать взятку за отсутствие регистрации

    В Петербурге индиец пытался дать взятку за отсутствие регистрации

      Сотрудники ФСБ задержали гражданина Индии в момент, когда тот хотел откупиться от полиции за нарушение миграционного законодательства.

      Отмечается, что его готовили к депортации из России. Однако у индийца, очевидно, были другие планы и улетать он категорически не хотел. У мужчины в конверте оказались крупные купюры.

      Выяснилось также, что индиец — активный участник кришнаитской религиозной организации, находящейся в Индии. В Петербурге же он осуществляет свою деятельность без регистрации. В отношении задержанного могут возбудить уголовное дело.

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