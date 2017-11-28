Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    Жительница Воронежа заперла двухлетнего сына на ночь в машине ради встречи с любовником

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    Жительница Воронежа заперла двухлетнего сына на ночь в машине ради встречи с любовником

    Жительница Воронежа заперла двухлетнего сына на ночь в машине ради встречи с любовником

    Жительница Воронежа оставила двухлетнего ребенка в автомобиле, чтобы провести время со своим любовником в кафе.

    О запертом в машине маленьком ребенке стало известно только утром — после того, как в одном из воронежских кафе произошел конфликт между пьяными посетителями. Сотрудники заведения вызвали охрану. Разбираясь в ситуации, росгвардейцы случайно узнали о малыше, который прождал свою мать всю ночь в автомобиле с выключенным обогревателем.

    Машину быстро нашли, увидели в ней ребенка и потребовали от автовладельца открыть дверь. Однако путь охранникам преградила пьяная 24-летняя женщина. Она запретила приближаться к ребенку. Правоохранителям пришлось разбить окно, чтобы достать малыша.

    Из сообщения Росгвардии: «На место были вызваны медицинские работники. До их прибытия сотрудники отогревали малыша в патрульном автомобиле. Установлено, что ранее судимая мать мальчика все время, пока ребенок находился в машине при минусовой температуре, находилась со своим сожителем в кафе».

    Ребенка госпитализировали. Владелец машины и мать ребенка задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», сообщает РИА Новости.

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