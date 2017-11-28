Миллер доложил Путину о планах «Газпрома» до 2019 года

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле главу «Газпрома» Алексея Миллера.

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Путин

«Газпром» планирует в ближайшие два года увеличивать инвестиции. В 2018 году их объем составит 1 триллион 280 миллиардов рублей, в 2019 году — 1 триллион 400 миллиардов рублей, сообщил на встрече с президентом глава компании Алексей Миллер.



Миллер отметил, что «Газпром» планирует сохранить дивидендные выплаты на уровне 190 миллиардов рублей в год.



В свою очередь президент отметил, что рассчитывает на то, что компания реализует все планы, намеченные на 2018 год. Путин также поздравил компанию с результатами, заметив, что «Газпром» демонстрирует приличный рост по экспорту и по внутреннему рынку.