Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    Миллер доложил Путину о планах «Газпрома» до 2019 года. Газпром, Миллер, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМиллер доложил Путину о планах «Газпрома» до 2019 года

    Миллер доложил Путину о планах «Газпрома» до 2019 года

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    Миллер доложил Путину о планах «Газпрома» до 2019 года

    Миллер доложил Путину о планах «Газпрома» до 2019 года

      Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле главу «Газпрома» Алексея Миллера.

      «Газпром» планирует в ближайшие два года увеличивать инвестиции. В 2018 году их объем составит 1 триллион 280 миллиардов рублей, в 2019 году — 1 триллион 400 миллиардов рублей, сообщил на встрече с президентом глава компании Алексей Миллер.

      Миллер отметил, что «Газпром» планирует сохранить дивидендные выплаты на уровне 190 миллиардов рублей в год.

      В свою очередь президент отметил, что рассчитывает на то, что компания реализует все планы, намеченные на 2018 год. Путин также поздравил компанию с результатами, заметив, что «Газпром» демонстрирует приличный рост по экспорту и по внутреннему рынку.

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