Путин объяснил, как в СССР отказались от идей свободной любви

Президент Владимир Путин оспорил мнением сенатора Елены Мизулиной о том, что деятельность государства после 1917 года была направлена на разрушение традиционного образа семьи.
О том, что после 1917 года образ традиционной семьи стал разрушаться, Мизулина объявила на заседании Координационного совета при президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Путин в ответ сказал, что «это не совсем так», хотя и отметил, что изначально большевики декларировали обобществление женщин, передает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент РФ: «Но это у людей с примитивным сознанием, с социалистическим, а у элиты совсем по-другому. У элит это был основано на положениях Маркса и Энгельса, в том числе на работе Энгельса о семье, частной собственности и государстве»
Путин напомнил, что Энгельс сомневался в том, что строгая моногамия является верхом добродетели — на этом и было основано на первых порах после 1917 года отношение к семье. Однако позже советское общество пришло к идее сохранения семьи.
Владимир Путин: «То есть свободная любовь пропагандировалась и практиковалась, но позднее, мы знаем, как на парткомах и месткомах рассматривались семейные дела, как боролись за сохранение семьи. Это уже совсем была другая история».
Ранее сегодня президент объявил о масштабной перезагрузке демографической политики в России. Речь, в частности, идет о продлении программы маткапитала и повышенной ежемесячной плате на родившегося ребенка.
Владимир Путин, президент РФ: «Но это у людей с примитивным сознанием, с социалистическим, а у элиты совсем по-другому. У элит это был основано на положениях Маркса и Энгельса, в том числе на работе Энгельса о семье, частной собственности и государстве»
Путин напомнил, что Энгельс сомневался в том, что строгая моногамия является верхом добродетели — на этом и было основано на первых порах после 1917 года отношение к семье. Однако позже советское общество пришло к идее сохранения семьи.
Владимир Путин: «То есть свободная любовь пропагандировалась и практиковалась, но позднее, мы знаем, как на парткомах и месткомах рассматривались семейные дела, как боролись за сохранение семьи. Это уже совсем была другая история».
Ранее сегодня президент объявил о масштабной перезагрузке демографической политики в России. Речь, в частности, идет о продлении программы маткапитала и повышенной ежемесячной плате на родившегося ребенка.
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