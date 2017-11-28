Метро в Москве перевели на усиленный режим работы из-за снегопада

Московский метрополитен сообщил, о том что сбоев в работе метро нет, несмотря на снегопад.
В Московском метро уточнили, что усиленный режим работы предполагает частую уборку вестибюлей и лестничных сходов, чтобы избежать травмирования пассажиров и попадания грязи в механизмы эскалаторов, сообщает РИА Новости.
Также в пресс-службе отметили, что снег не повлиял на работу поездов, они следуют по расписанию.
Пресс-служба Московского метрополитена: «Несмотря на то, что в настоящий момент в Москве идет снег, московское метро работает в штатном режиме, поезда следуют согласно графикам по всем линиям».
Москва встала в 8-бальные пробки. В пресс-служба ЦОДД сообщили, что в столице серьезно увеличилось число аварий. Так, за вчерашние сутки произошло 1612 аварий, сегодня к 17:00 — уже свыше 1300.
Ранее синоптики отмечали, что снегопад в Москве продлится до вечера. Прирост снежного покрова местами может достичь 2–3 см. А в конце недели на столицу и центральную часть России обрушится снежный шторм, который придет с Балканского полуострова. Метеорологи предупредили о налипании мокрого снега на проводах и деревьях, гололеде, метелях и сильном ветре.
Также в пресс-службе отметили, что снег не повлиял на работу поездов, они следуют по расписанию.
Пресс-служба Московского метрополитена: «Несмотря на то, что в настоящий момент в Москве идет снег, московское метро работает в штатном режиме, поезда следуют согласно графикам по всем линиям».
Москва встала в 8-бальные пробки. В пресс-служба ЦОДД сообщили, что в столице серьезно увеличилось число аварий. Так, за вчерашние сутки произошло 1612 аварий, сегодня к 17:00 — уже свыше 1300.
Ранее синоптики отмечали, что снегопад в Москве продлится до вечера. Прирост снежного покрова местами может достичь 2–3 см. А в конце недели на столицу и центральную часть России обрушится снежный шторм, который придет с Балканского полуострова. Метеорологи предупредили о налипании мокрого снега на проводах и деревьях, гололеде, метелях и сильном ветре.
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