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    Курс биткоина поднялся выше 10 тысяч долларов

    2 комментария
    • Фото: coinmarketcap.com
    Курс биткоина поднялся выше 10 тысяч долларов

    Курс биткоина поднялся выше 10 тысяч долларов

    Курс биткоина поднялся выше 10 тысяч долларов
  • Фото: coinmarketcap.com

    • Курс биткоина продолжает расти, сегодня он в очередной раз обновил исторический максимум.

    На торгах биржы Bitfinex стоимость криптовалюты составляла 9874 тысячи долларов, а в ходе торгов она поднималась до исторического максимума в 9941 тысячи долларов. А на некоторых других биржах, например CoinMarketCap, курс биткоина достиг более 10 тысяч долларов.

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