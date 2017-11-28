Курс биткоина поднялся выше 10 тысяч долларов

Курс биткоина продолжает расти, сегодня он в очередной раз обновил исторический максимум.
На торгах биржы Bitfinex стоимость криптовалюты составляла 9874 тысячи долларов, а в ходе торгов она поднималась до исторического максимума в 9941 тысячи долларов. А на некоторых других биржах, например CoinMarketCap, курс биткоина достиг более 10 тысяч долларов.
Виток ажиотажа связан с тем, что к биткоину стали проявлять интерес серьезные инвесторы — от крупнейших финансовых компаний Уолл-стрит до небольших венчурных компаний. А Чикагская товарная биржа собирается начать торговлю фьючерсами на биткоин, что добавляет ему авторитет.
Эксперты считают, что курс биткоина будет расти дальше и до конца 2018 года может подняться до 15–20 тысяч долларов. В частности, из-за того, что некоторые участники рынка захотят зафиксировать прибыль, а другие инвесторы будут покупать, веря в продолжение роста. Кроме того, по некоторым оценкам, в 2018 году криптовалюты будут, скорее всего, выполнять функции «валюты-убежища», передает РИА Новости.
Виток ажиотажа связан с тем, что к биткоину стали проявлять интерес серьезные инвесторы — от крупнейших финансовых компаний Уолл-стрит до небольших венчурных компаний. А Чикагская товарная биржа собирается начать торговлю фьючерсами на биткоин, что добавляет ему авторитет.
Эксперты считают, что курс биткоина будет расти дальше и до конца 2018 года может подняться до 15–20 тысяч долларов. В частности, из-за того, что некоторые участники рынка захотят зафиксировать прибыль, а другие инвесторы будут покупать, веря в продолжение роста. Кроме того, по некоторым оценкам, в 2018 году криптовалюты будут, скорее всего, выполнять функции «валюты-убежища», передает РИА Новости.
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