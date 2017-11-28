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    Американка с синдромом Дауна завоевала приз на конкурсе красоты

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    Американка с синдромом Дауна завоевала приз на конкурсе красоты

    Американка с синдромом Дауна завоевала приз на конкурсе красоты

    Американка с синдромом Дауна завоевала приз на конкурсе красоты
  • Фото: Mikayla Holmgren / facebook.com

    • В США девушка с синдромом Дауна завоевала приз на конкурсе «Мисс Миннесота».

    22-летняя студентка Микайла Холмгрен стала первой американкой с синдромом Дауна, принявшей участие в конкурсе красоты. Девушка боролась за титул «Мисс Миннесота», сообщает телеканал ABC. Отмечается, что победа в конкурсе не была целью девушки, но судьи вручили ей специальный приз «за силу духа». Зрители приветствовали Холмгрен овацией.

    Отмечается, что это не первый конкурс красоты, в котором участвует Холмгрен, однако до сих пор она участвовала в состязаниях для людей с ограниченными возможностями.

    Победительницей конкурса стала 24-летняя Кэйли Райт.

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