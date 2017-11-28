Неизвестные «заминировали» два питерских вуза

Из-за ложных звонков телефонных хулиганов эвакуировали студентов и преподавателей двух университетов.

Сегодня в Петербурге после анонимных угроз о заминировании эвакуировали студентов двух вузов. Звонки о якобы заложенных бомбах поступили с разницей в несколько минут.



Первым телефонные террористы атаковали один из корпусов Педагогического университета имени Герцена. Здание находится на Малой Посадской улице.



Затем стало известно об эвакуации университета имени Пушкина на Петербургском шоссе. По словам очевидцев, на улицу вывели не только тех, кто находился в учебном корпусе, но и в общежитии. Некоторые студенты выбежали, не успев взять с собой верхнюю одежду. Им пришлось раздать пледы.