Хореограф Алла Духова поддержала участницу проекта НТВ «Ты супер! Танцы»

В эту субботу, 2 декабря, зрители НТВ увидят завершающий четвертьфинал международного конкурса «Ты супер! Танцы». На кону — участие в полуфинале проекта.
По правилам этого тура, в финале каждого конкурсного дня жюри проекта должны выбрать только четырех участников, которые пройдут дальше. Поддержать перед ответственным выступлением Марию Раккси, конкурсантку из Санкт-Петербурга, приехала Алла Духова — художественный руководитель балета «Тодес».
В первом туре 13-летняя Мария Раккси поразила членов жюри артистичностью и яркостью исполнения своего номера. Егор Дружинин, Евгений Папунаишвили, Анастасия Заворотнюк и Кристина Кретова единогласно заявили — девочке нужно продолжать заниматься танцами! Тогда Маша призналась, что уже шесть лет занимается хореографией самостоятельно, так как не имеет возможности учиться в танцевальных школах, и даже прошла кастинг в шоу-балет «Тодес», о котором она всегда мечтала, но приступить к занятиям так и не получилось. Команда проекта «Ты супер! Танцы» решила исполнить давнюю мечту юной танцовщицы. Поддержать ее в шаге от полуфинала приехала Алла Духова — художественный руководитель балета «Тодес». Она подарила девочке костюм, в котором занимаются и репетируют танцоры «Тодеса», а также пригласила ее на занятия в свою школу.
Алла Духова, хореограф, художественный руководитель балета «Тодес»: «Проект „Ты супер! Танцы“ — просто изумительный, и я с огромным удовольствием отнеслась к приглашению сюда. Это гениальное дело — и, признаться честно, я не смогла бы сидеть в жюри такого проекта. Как же сложно делать замечания таким замечательным ребятам! Я, конечно же, пригласила всех участников конкурса к нам — мы с радостью примем их в нашу большую семью».
Увидеть выступление Марии Раккси и ее встречу с Аллой Духовой, а также узнать, кто из участников пройдет в полуфинал проекта зрители смогут в эту субботу, 2 декабря, в 21:00 на телеканале НТВ.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
В первом туре 13-летняя Мария Раккси поразила членов жюри артистичностью и яркостью исполнения своего номера. Егор Дружинин, Евгений Папунаишвили, Анастасия Заворотнюк и Кристина Кретова единогласно заявили — девочке нужно продолжать заниматься танцами! Тогда Маша призналась, что уже шесть лет занимается хореографией самостоятельно, так как не имеет возможности учиться в танцевальных школах, и даже прошла кастинг в шоу-балет «Тодес», о котором она всегда мечтала, но приступить к занятиям так и не получилось. Команда проекта «Ты супер! Танцы» решила исполнить давнюю мечту юной танцовщицы. Поддержать ее в шаге от полуфинала приехала Алла Духова — художественный руководитель балета «Тодес». Она подарила девочке костюм, в котором занимаются и репетируют танцоры «Тодеса», а также пригласила ее на занятия в свою школу.
Алла Духова, хореограф, художественный руководитель балета «Тодес»: «Проект „Ты супер! Танцы“ — просто изумительный, и я с огромным удовольствием отнеслась к приглашению сюда. Это гениальное дело — и, признаться честно, я не смогла бы сидеть в жюри такого проекта. Как же сложно делать замечания таким замечательным ребятам! Я, конечно же, пригласила всех участников конкурса к нам — мы с радостью примем их в нашу большую семью».
Увидеть выступление Марии Раккси и ее встречу с Аллой Духовой, а также узнать, кто из участников пройдет в полуфинал проекта зрители смогут в эту субботу, 2 декабря, в 21:00 на телеканале НТВ.
Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
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