Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Хореограф Алла Духова поддержала участницу проекта НТВ «Ты супер! Танцы»

    комментировать
    Хореограф Алла Духова поддержала участницу проекта НТВ «Ты супер! Танцы»

    Хореограф Алла Духова поддержала участницу проекта НТВ «Ты супер! Танцы»

    Хореограф Алла Духова поддержала участницу проекта НТВ «Ты супер! Танцы»

    В эту субботу, 2 декабря, зрители НТВ увидят завершающий четвертьфинал международного конкурса «Ты супер! Танцы». На кону — участие в полуфинале проекта.

    По правилам этого тура, в финале каждого конкурсного дня жюри проекта должны выбрать только четырех участников, которые пройдут дальше. Поддержать перед ответственным выступлением Марию Раккси, конкурсантку из Санкт-Петербурга, приехала Алла Духова — художественный руководитель балета «Тодес».

    В первом туре 13-летняя Мария Раккси поразила членов жюри артистичностью и яркостью исполнения своего номера. Егор Дружинин, Евгений Папунаишвили, Анастасия Заворотнюк и Кристина Кретова единогласно заявили — девочке нужно продолжать заниматься танцами! Тогда Маша призналась, что уже шесть лет занимается хореографией самостоятельно, так как не имеет возможности учиться в танцевальных школах, и даже прошла кастинг в шоу-балет «Тодес», о котором она всегда мечтала, но приступить к занятиям так и не получилось. Команда проекта «Ты супер! Танцы» решила исполнить давнюю мечту юной танцовщицы. Поддержать ее в шаге от полуфинала приехала Алла Духова — художественный руководитель балета «Тодес». Она подарила девочке костюм, в котором занимаются и репетируют танцоры «Тодеса», а также пригласила ее на занятия в свою школу.

    Алла Духова, хореограф, художественный руководитель балета «Тодес»: «Проект „Ты супер! Танцы“ — просто изумительный, и я с огромным удовольствием отнеслась к приглашению сюда. Это гениальное дело — и, признаться честно, я не смогла бы сидеть в жюри такого проекта. Как же сложно делать замечания таким замечательным ребятам! Я, конечно же, пригласила всех участников конкурса к нам — мы с радостью примем их в нашу большую семью».

    смотретьКто сможет удивить жюри и пройти в полуфинал? «Ты супер! Танцы» — в субботу в 21:00
    Кто сможет удивить жюри и пройти в полуфинал? «Ты супер! Танцы» — в субботу в 21:00
    Увидеть выступление Марии Раккси и ее встречу с Аллой Духовой, а также узнать, кто из участников пройдет в полуфинал проекта зрители смогут в эту субботу, 2 декабря, в 21:00 на телеканале НТВ.

    Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

    Новости по теме

    «Ты супер! Танцы»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru