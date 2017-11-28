Путин предложил меры по улучшению демографической ситуации

Демографическая ситуация в России снова обостряется, необходимо не допустить снижения численности населения страны в ближайшие 10 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин назвал обострение демографической ситуации в РФ предсказуемой тенденцией. «Имею в виду спад во время Великой Отечественной войны, и примерно такой же спад в седине 90-х годов в связи с огромными проблемами, которые возникли в экономике, и, по сути, развалом в социальной сфере», — пояснил президент.



В ходе Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей российский лидер призвал «принять комплекс мер, которые позволят стабилизировать, не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие» — фактически перезагрузить демографическую политику.



На первый план, по словам президента, выходит поддержка многодетных семей, а также семей со скромными доходами, создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка. Особое внимание Путин призвал уделять молодым семьям.



Так, президент предлагает ввести с 2018 года ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка до достижении им полутора лет. Сумма будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе.



Владимир Путин, президент РФ: «В среднем она составит в 2018 году 10 523 рублей, в 19-м году — 10 836 рублей, в 20-м году — 11 143 рублей. При этом выплата будет адресной. Думаю, справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается».



Кроме того, в России могут продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также расширить сферу его применения. Маткапитал можно будет использовать и на оплату услуг дошкольного образования — на уход и присмотр за ребенком с двухмесячного возраста. Особо нуждающиеся семьи могут начать получать ежемесячные выплаты со счета маткапитала, подчеркнул Путин.



Путин сообщил о подготовке специальной программы по ипотеке для семей со вторым или третьим ребенком — они смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых. Возможностями такой программы смогут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок.



Также российский лидер потребовал ликвидировать очереди в ясли для детей от 2 месяцев до 3 лет по аналогии с мерами, принятыми в отношении детских садов. «Сейчас заявления поступили от родителей более 326 тысяч детей. Такое же количество ясельных мест запланировано создать в предстоящие два года», — сказал президент РФ.



Отдельно президент отметил проблему с качеством детской медицинской помощи. Он отметил, что в последние годы был совершен «хороший рывок» в создании в регионах перинатальных центров, однако состояние большинства детских поликлиник оставляет желать лучшего. И потребовал проработать этот вопрос. Федеральный бюджет в ближайшие три года будет ежегодно выделять по 10 млрд рублей регионам РФ на реконструкцию и оснащение детских поликлиник, сказал российский лидер.



По мнению главы государства, реализация предложенных им мер по улучшении рождаемости в стране даст результат.



Владимир Путин: «Речь идет о будущем страны, о том, чтобы в России рождалось как можно больше детей, и чтобы условия их жизни улучшались, улучшалось медицинское обслуживание».