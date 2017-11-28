Участница конкурса эротических фото обвинила мужской журнал в обмане

Молодая мать из Ярославля обвинила известный мужской журнал в подтасовке результатов конкурса «Девушка года». По ее словам, за несколько часов до конца голосования с ее фотографий исчезли «лайки».

Жительница Ярославля Оксана Игнатьевская едва не стала главным эротическим символом года. Первое место в конкурсе популярного мужского журнала без купюр было почти в кармане, говорит Игнатьевская. Но в последний момент что-то пошло не так. И теперь молодая мать намерена доказать, что ее «слили»: отдали первое место другой конкурсантке.



Попасть на обложку откровенного мужского издания Игнатьевская не планировала. Наоборот, всегда была недовольна своей фигурой. Однако муж отправил ее фото в купальнике организаторам конкурса. Оксану пригласили в Москву, супруг поехал с ней. В первом же туре фото молодой мамы буквально взорвало Интернет, оставив далеко позади всех конкуренток. В блиц-опросах и кулинарном мастерстве ей также не было равных, говорит супруг Оксаны. Но буквально за несколько часов до подведения итогов количество голосов якобы резко сократилось, а у соперницы — подозрительно возросло. В итоге Игнатьевская не попала даже в тройку лучших.



Победительница конкурса, профессиональная модель Лия Ситдикова уверена: конкурс был предельно честным, ведь победу в нем одержала девушка с модельной внешностью и бешеной харизмой.



О других конкурсах Игнатьевская пока не думает. Она танцует, сочиняет песни — и письма. Одно с жалобой она уже отправила организаторам конкурса. Не исключено, что послание получат и сотрудники прокуратуры.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анны Финогиной.