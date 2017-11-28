Мать забрала у гимнастки Гришиной квартиру в Москве и все деньги

Сыграть вничью решила мать знаменитой российской гимнастки Анастасии Гришиной. Женщина прекратила борьбу за имущество дочери, предложив ей в суде пойти на мировую.
Титулованная спортсменка, которая 10 месяцев назад осталась на улице с младенцем на руках (мать выставила ее за дверь) — согласилась поставить точку в этой истории. Анастасии достанется однокомнатная квартира в Подмосковье и крохотная комната в коммуналке. В то время как ее мать получила «трешку» в центре столицы, дачный участок, все деньги, которые были на счетах гимнастки, и даже ее автомобиль. Все это, уверяет спортсменка, она зарабатывала годами. Но сил бороться уже не осталось.
Анастасия Гришина: «За 10 месяцев она не разу не позвонила, не написала, ей неинтересен ее внук. Хотя бы квартира есть, потому что с ребенком надо где-то жить. Дальше продолжать эти все разбирательства я не хочу, я от них просто уже устала. То, что я забрала, этим я довольна. А все остальное пусть останется на ее совести, пусть она дальше с этим живет».
Ранее в суде титулованная спортсменка заявила, что лишилась крыши над головой и денег, заработанных за всю карьеру. Трое старших братьев Анастасии встали на сторону матери, один из них, по словам Гришиной, даже угрожал ей расправой.
Анастасия Гришина: «За 10 месяцев она не разу не позвонила, не написала, ей неинтересен ее внук. Хотя бы квартира есть, потому что с ребенком надо где-то жить. Дальше продолжать эти все разбирательства я не хочу, я от них просто уже устала. То, что я забрала, этим я довольна. А все остальное пусть останется на ее совести, пусть она дальше с этим живет».
Ранее в суде титулованная спортсменка заявила, что лишилась крыши над головой и денег, заработанных за всю карьеру. Трое старших братьев Анастасии встали на сторону матери, один из них, по словам Гришиной, даже угрожал ей расправой.
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