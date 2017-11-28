В Госдуме предложили разрешить животным жить в подвалах

Депутат Госдумы Владимир Бурматов призвал изменить технический регламент, чтобы животные могли беспрепятственно жить в подвалах домов.
По словам народного избранника, сейчас окна в подвалы домов закрываются. Поэтому животные не могут туда попасть или выйти на улицу, из-за чего оказываются замурованными и погибают. Также Бурматов обратил внимание на то, что в подвалах разводятся грызуны.
По его словам, сейчас он готовит соответствующее обращение на имя вице-премьера Дмитрия Козака.
Владимир Бурматов, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды: «На мой взгляд, нет никакой проблемы этот технический регламент чуть-чуть поменять, оставив возможность прохода туда животных, которые могли бы и в зимний период там быть, и когда их жизни угрожает опасность».
Также Бурматов сообщил, что пригласит руководителя Роскомнадзора на заседание комитета и поднимет вопрос о блокировке групп в соцсетях, пропагандирующих издевательство над животными, передает РИА Новости.
По его словам, сейчас он готовит соответствующее обращение на имя вице-премьера Дмитрия Козака.
Владимир Бурматов, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды: «На мой взгляд, нет никакой проблемы этот технический регламент чуть-чуть поменять, оставив возможность прохода туда животных, которые могли бы и в зимний период там быть, и когда их жизни угрожает опасность».
Также Бурматов сообщил, что пригласит руководителя Роскомнадзора на заседание комитета и поднимет вопрос о блокировке групп в соцсетях, пропагандирующих издевательство над животными, передает РИА Новости.
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