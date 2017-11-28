В Уфе задержали модного коуча-нелегала из ЮАР

Уфимские полицейские задержали иностранного бизнес-тренера , проводившего платную лекцию без разрешения на работу.

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Уфимские полицейские пришли на лекцию о счастливой и богатой жизни, чтобы задержать бизнес-тренера из ЮАР Алана Клейнханса. Возмущению присутствующих не было предела, ведь они полгода ждали этой встречи и заплатили большие деньги, чтобы узнать секрет успеха.



Но правоохранители полагают, что гражданин ЮАР вещал о радости, любви и богатстве, нарушая закон. В Россию Клейнханс, называющий себя «топовым коучем», прилетел по туристической визе. Но решил подзаработать. Завершился его тренинг в изоляторе временного содержания.



Выяснилось, что Клейнханс несколько недель он выступал по всей стране. Желающих узнать секреты счастливой и богатой жизни оказалось много, при том, что стоимость билетов доходила до десятков тысяч рублей: так называемых «„бриллиантовых гостей“ приглашали на ужин с бизнес-тренером. Но за это время популярный коуч обзавелся не только фанатами». Кто-то, покопавшись в биографии интуриста, задался вопросом: чему он может научить?



Вадим Розенфельд, сектовед: «Кто такой наш африканец Алан? Ни образования, ни профессии — я ссылаюсь на его собственный сайт. Это просто грубое надувательство людей и грубое вымогательство у них денег».



И вот судья оглашает: раз нарушение на территории России первое, гость из ЮАР обязан выплатить штраф — 5 тысяч рублей. Коуч покидает суд в Уфе. Далее в насыщенном графике специалиста по счастью, богатству и успеху — Брюссель, куда он вылетает сегодня же.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.