Стартовал первый суд по делу об отравлениях «Боярышником» в Иркутске

В Иркутске сегодня началось первое разбирательство по делу о смертельном отравлении восьми человек концентратом «Боярышник».
На скамье подсудимых оказались хозяйка и продавец торгового павильона. Они обвиняются в хранении и сбыте ядовитого спиртного напитка.
Им грозит до 4 лет лишения свободы. Такое наказание просит представитель гособвинения. Статья предусматривает ответственность до 10 лет лишения свободы, но есть смягчающие обстоятельства — у подсудимых дети.
Массовое отравление суррогатом «Боярышник» произошло в Иркутске в прошлом году. Тогда погибли 78 человек.
Им грозит до 4 лет лишения свободы. Такое наказание просит представитель гособвинения. Статья предусматривает ответственность до 10 лет лишения свободы, но есть смягчающие обстоятельства — у подсудимых дети.
Массовое отравление суррогатом «Боярышник» произошло в Иркутске в прошлом году. Тогда погибли 78 человек.
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