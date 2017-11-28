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    Стартовал первый суд по делу об отравлениях «Боярышником» в Иркутске. алкоголь, Иркутск, отравление, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтартовал первый суд по делу об отравлениях «Боярышником» в Иркутске

    Стартовал первый суд по делу об отравлениях «Боярышником» в Иркутске

    2 комментария
    Стартовал первый суд по делу об отравлениях «Боярышником» в Иркутске

    Стартовал первый суд по делу об отравлениях «Боярышником» в Иркутске

    Стартовал первый суд по делу об отравлениях «Боярышником» в Иркутске

      В Иркутске сегодня началось первое разбирательство по делу о смертельном отравлении восьми человек концентратом «Боярышник».

      На скамье подсудимых оказались хозяйка и продавец торгового павильона. Они обвиняются в хранении и сбыте ядовитого спиртного напитка.

      Им грозит до 4 лет лишения свободы. Такое наказание просит представитель гособвинения. Статья предусматривает ответственность до 10 лет лишения свободы, но есть смягчающие обстоятельства — у подсудимых дети.

      Массовое отравление суррогатом «Боярышник» произошло в Иркутске в прошлом году. Тогда погибли 78 человек.

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