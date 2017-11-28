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    Китайский генерал покончил с собой после обвинений в коррупции

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    Китайский генерал покончил с собой после обвинений в коррупции

    Китайский генерал покончил с собой после обвинений в коррупции

    Китайский генерал покончил с собой после обвинений в коррупции
  • Фото: Reuters © 2017

    • В Китае покончил с собой член Центрального военного совета генерал-полковник Чжан Ян, обвиняемый в коррупции.

    В августе 2017 года генерал-полковника заподозрили в коррупции. Против него была начата проверка, в ходе которой выяснилось, что он состоял в тесной связи и участвовал в коррупционных схемах двух бывших заместителей председателя Центрального военного совета — Го Босюна и Сюй Цайхоу.

    Первый из них получил пожизненный срок, второй скончался во время следствия.

    23 ноября Чжан Ян покончил жизнь самоубийством у себя дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ.

    Председатель КНР Си Цзиньпин проводит широкую кампанию по борьбе с коррупцией на всех уровнях государственного аппарата и армии. На прошедшем в октябре 19-м съезд компартии Китая было решено продолжить эту борьбу.

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