Китайский генерал покончил с собой после обвинений в коррупции

В Китае покончил с собой член Центрального военного совета
генерал-полковник Чжан Ян, обвиняемый в коррупции.
В августе 2017 года генерал-полковника заподозрили в коррупции. Против него была начата проверка, в ходе которой выяснилось, что он состоял в тесной связи и участвовал в коррупционных схемах двух бывших заместителей председателя Центрального военного совета — Го Босюна и Сюй Цайхоу.
Первый из них получил пожизненный срок, второй скончался во время следствия.
23 ноября Чжан Ян покончил жизнь самоубийством у себя дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ.
Председатель КНР Си Цзиньпин проводит широкую кампанию по борьбе с коррупцией на всех уровнях государственного аппарата и армии. На прошедшем в октябре 19-м съезд компартии Китая было решено продолжить эту борьбу.
Первый из них получил пожизненный срок, второй скончался во время следствия.
23 ноября Чжан Ян покончил жизнь самоубийством у себя дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ.
Председатель КНР Си Цзиньпин проводит широкую кампанию по борьбе с коррупцией на всех уровнях государственного аппарата и армии. На прошедшем в октябре 19-м съезд компартии Китая было решено продолжить эту борьбу.
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