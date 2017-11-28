В Уфе возбудили дело против супругов, купивших ребенка за 10 тысяч рублей

Следователи возбудили уголовное дело против супружеской пары из Уфы, которая купила новорожденного ребенка за 10 тысяч рублей у женщины из подмосковной Балашихи.
Как сообщается на сайте СУ СКР по региону, в мае 2015 года супруги из Уфы познакомились в Интернете с 31-летней жительницей подмосковной Балашихи. Женщина была беременна и согласилась продать своего ребенка после родов. Рожать она приехала в Уфу по поддельным документам. После выписки из роддома женщина передала новорожденную дочь супружеской паре и получила за нее 10 тысяч рублей.
В отношении биологической матери было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Теперь аналогичное дело заведено и на супружескую пару. Следователи продолжают оперативно-разыскные мероприятия. Где сейчас находится ребенок, в ведомстве не уточнили.
Шокирующие истории российских мам, которые продают своих детей на черном рынке, смотрите сегодня в «Специальном выпуске с Вадимом Такменёвым» в 17:00 на НТВ.
В отношении биологической матери было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Теперь аналогичное дело заведено и на супружескую пару. Следователи продолжают оперативно-разыскные мероприятия. Где сейчас находится ребенок, в ведомстве не уточнили.
Шокирующие истории российских мам, которые продают своих детей на черном рынке, смотрите сегодня в «Специальном выпуске с Вадимом Такменёвым» в 17:00 на НТВ.
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