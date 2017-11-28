В монастыре в Петербурге нашли мумию в джинсах

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Александро-Невской лавре обнаружили мумию мужчины в джинсах и футболке.
Об обнаружении тела мужчины правоохранителям сообщили монахи Александро-Невской лавры. Как рассказал изданию 78.ru источник в полиции, погибшего нашли в помещении, которое было давно заброшено, тело пролежало там довольно долго и успело превратиться в мумию.
Сообщается, что мужчина был одет в джинсы и футболку. Обуви на нем не было. По предварительным данным, погибший был бездомным. Тело направлено на судмедэкспертизу.
Сообщается, что мужчина был одет в джинсы и футболку. Обуви на нем не было. По предварительным данным, погибший был бездомным. Тело направлено на судмедэкспертизу.
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