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    В монастыре в Петербурге нашли мумию в джинсах

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    В монастыре в Петербурге нашли мумию в джинсах

    В монастыре в Петербурге нашли мумию в джинсах

    В Александро-Невской лавре обнаружили мумию мужчины в джинсах и футболке.

    Об обнаружении тела мужчины правоохранителям сообщили монахи Александро-Невской лавры. Как рассказал изданию 78.ru источник в полиции, погибшего нашли в помещении, которое было давно заброшено, тело пролежало там довольно долго и успело превратиться в мумию.

    Сообщается, что мужчина был одет в джинсы и футболку. Обуви на нем не было. По предварительным данным, погибший был бездомным. Тело направлено на судмедэкспертизу.

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