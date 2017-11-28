Порошенко заявил о создании «сверхмощной военной машины»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о создании нового БТР, соответствующего стандартам НАТО.
На своей странице в Facebook Порошенко назвал новый БТР «сверхмощной военной машиной, модернизированной в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО».
По словам украинского лидера, бронетранспортер усилен оптико-электронным прицелом с мощным тепловизором и высокоточной цифровой системой ведения огня.
Пётр Порошенко: «Экипаж способен уничтожать противника на максимальной дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях».
Бронетранспортер создан специалистами Харьковского конструкторского бюро им. Морозова, которое входит в государственный концерн «Укроборонпром». В ведомстве говорят, что новый БТР может перевозить до семи человек. Машина оснащена американской автоматической коробкой передач и несколькими видеокамерами для обеспечения кругового обзора.
По словам украинского лидера, бронетранспортер усилен оптико-электронным прицелом с мощным тепловизором и высокоточной цифровой системой ведения огня.
Пётр Порошенко: «Экипаж способен уничтожать противника на максимальной дальности действия оружия, ночью и в сложных погодных условиях».
Бронетранспортер создан специалистами Харьковского конструкторского бюро им. Морозова, которое входит в государственный концерн «Укроборонпром». В ведомстве говорят, что новый БТР может перевозить до семи человек. Машина оснащена американской автоматической коробкой передач и несколькими видеокамерами для обеспечения кругового обзора.
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