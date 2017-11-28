В США назвали главное слово 2017 года

Специалисты американского
интернет-словаря Dictionary.com признали complicit («замешанный») главным словом 2017 года.
Свой выбор создатели словаря объяснили тем, что слово стало особенно популярным в свете скандалов вокруг Дональда Трампа и многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах.
В частности, обращается внимание на настоящий всплеск интернет-запросов со словом complicit 5 апреля. Это произошло после того, как дочь президента США Иванка Трамп, отвечая на вопрос о том, «замешана» ли она в деятельности своего отца, заявила, что не знает, «что значит быть замешанным».
Также создатели словаря напомнили о решении США выйти из Парижского соглашения по климату и столкновениях демонстрантов в Шарлоттсвилле.
В частности, обращается внимание на настоящий всплеск интернет-запросов со словом complicit 5 апреля. Это произошло после того, как дочь президента США Иванка Трамп, отвечая на вопрос о том, «замешана» ли она в деятельности своего отца, заявила, что не знает, «что значит быть замешанным».
Также создатели словаря напомнили о решении США выйти из Парижского соглашения по климату и столкновениях демонстрантов в Шарлоттсвилле.
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