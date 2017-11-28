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    Падение фрагментов ракеты «Союз-2.1б» увидели в Якутии

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    • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
    Падение фрагментов ракеты <nobr>«Союз-2</nobr>.1б» увидели в Якутии

    Падение фрагментов ракеты «Союз-2.1б» увидели в Якутии

    Падение фрагментов ракеты <nobr>«Союз-2</nobr>.1б» увидели в Якутии
  • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

    • В Якутии готовятся выйти на поиски фрагментов запущенной с космодрома «Восточный» ракеты.

    Беспилотные аппараты вылетели на место падения створок головного обтекателя и частей центрального блока ракеты-носителя «Союз-2.1б», успешно запущенной сегодня с космодрома «Восточный». «Все упало в заданном районе», — сообщил «Интерфаксу» глава Алданского района Северин Поздняков.

    Поздняков отметил, что падение створок головного обтекателя было «зафиксировано визуально». А в Минприроды республики добавили, что «после пуска ракеты-носителя в небе над Югюлятским наслегом (якутский поселок) были зафиксированы ярко святящаяся вспышка и два хлопка».

    Министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев сообщил СМИ, что наземные поиски фрагментов ракеты начнутся завтра. В Якутии стоит безоблачная морозная погода — до минус 30 градусов. После обнаружения створок обтекателя и частей центрального блока специалисты проведут работы по отбору проб природных сред.

    смотретьС Восточного стартовала ракета «Союз» со спутником «Метеор-М»
    С Восточного стартовала ракета «Союз» со спутником «Метеор-М»
    Сегодня утром с космодрома Восточный успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с российским спутником дистанционного зондирования Земли «Метеор-М», а также со студенческим аппаратом «Бауманец-2» и еще 17 иностранными наноспутниками. Это был второй запуск в истории нового космодрома.

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