Пострадавшие от наводнения жители Дербента 4 года не могут получить компенсацию

Житель дагестанского Дербента, который потерял свой дом из-за мощного наводнения, уже несколько лет добивается компенсации от местных властей. Мужчина обращался в суд, но результата это не дало. Семья живет в съемной квартире и при этом платит налоги за недвижимость, которую давно уничтожила стихия.

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Супруги Шихгасановы закладывают фундамент под будущий дом. Денег, чтобы нанять строителей, у семьи нет. Больше пяти лет они не могут получить положенную законом компенсацию за разрушенное жилье.



Кахриман Шихгасанов: «Откуда мне ждать помощи? Что делать? Столько лет можно скитаться! Я уже болен, серьезно болен: сахарный диабет, гипертония, иной раз шкалы не хватает, чтобы замерить давление».



В сентябре 2012 года в результате ливневых дождей на Дербент обрушился мощный селевой поток. Месиво из песка и камней сносило все на своем пути — машины, заборы и людей. Их одноэтажный дом на улице Дрожжина первым принял на себя удар стихии. Каменная постройка рассыпалась за секунды.



Факт разрушения зафиксировали несколько комиссий, сюда даже приводили главу региона. Однако эксперты сочли строение Шихгасановых пригодным для жизни. На сторону пострадавших встал суд и обязал власти все же выдать им жилищный сертификат. Пока юристы собирали документы, администрация заключила с семьей социальный договор: об оплате съемной квартиры.



Земфира Шихгасанова: «С тех пор мы на квартире, вот уже шестой год. Квартиру нам не оплачивают, нами никто не интересуется. Как мы, где мы — ничего! Никому мы не нужны!»



Чтобы погасить долги за аренду, Шихгасановым пришлось взять кредит. В администрации Дербента претензии пострадавших называют необоснованными. Ведь они со своей стороны делают все возможное: документы давно собраны, но застряли в одном из федеральных ведомств. Кроме того, чиновники ссылаются на нерасторопность команды бывшего мэра. Якобы сотрудники, пообещавшие жилищные сертификаты и деньги на съемные квартиры, здесь уже не работают. А кто пообещал, с того и спрос. Судебное решение власти не исполняют уже четвертый год.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.