О себе и о Москве: Юрий Лужков презентовал книгу воспоминаний

Юрий Лужков представил широкой публике книгу своих мемуаров. В ней собраны воспоминания о работе в столичной администрации и о жизни на пенсии. Как рассказал автор, сесть за письменный стол уговорили родные.

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Москва

В своей книге бывший мэр жестко критикует Гайдара и Чубайса, но сегодня это звучит не слишком свежо. Скорее, похоже на желание остаться в актуальной политической среде.



Юрий Лужков: «Почему Шамиль Тарпищев не стареет? Надо быть в работе, в творчестве… Если человек что-то делает для людей — он живет».



Ностальгические нотки в выступлении Лужкова можно было услышать и на острые лично для него темы. Как его снимали с должности мэра, как он не хотел идти на поклон в Кремль. Однако большая часть его выступления была посвящена все же не управлению мегаполисом, и не политике, а сельскому хозяйству.



Лужков основательно и долго рассказывал про свое фермерское хозяйство в Калининградской области. Там «овцы колосятся, и ячмень с овсом рекордные надои дают». И две трети всей гречки, что калининградцы поедают, это все лужковское. При этом работают у него всего 126 человек. Правда, зарплату получают выше среднего по области. Хотя, по заявлению бывшего мэра, сельхозпредприятия в России абсолютно убыточные. Их прибыли процент банковского кредита никак не покрывает.



О чем еще успел рассказать бывший градоначальник и каким историям не хватило места — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.

