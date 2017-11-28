Samsung нашла способ заряжать телефоны в пять раз быстрее

Samsung разработала технологию, которая может ускорить зарядку батареи смартфона в пять раз. Исследовательское подразделение компании опубликовало статью в журнале Nature.

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Графен представляет собой слой углерода толщиной всего в 1 атом. Открыт он в 2004 году, и о нем часто говорят как о материале будущего. Графен в 200 раз прочнее стали, при этом гораздо легче и несравнимо эластичнее.



Именно эти графеновые шарики, как обнаружили в Samsung, увеличат емкость обычной литий-ионной батареи на 45%. Кроме того, они способны ускорить зарядку батареи в пять раз. Но, конечно, превратить эту технологию в массовую еще очень большой путь.