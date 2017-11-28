В Пентагоне заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-30 самолета ВМС США

Официальный представитель Пентагона Мишель Балданзу сообщил, что российский истребитель Су-30 в субботу «небезопасно» перехватил американский противолодочный самолет P-8A Poseidon в небе над Черным морем.

При этом представитель Пентагона заявил, что американский самолет ничем не спровоцировал действия российского истребителя, передает CNN.



Мишель Балданзу, представитель Пентагона: «Американский самолет работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны».



Комментариев с российской стороны пока не поступило.



Добавим, что ВКС РФ регулярно осуществляют сопровождение и перехват самолетов стран НАТО. Минобороны публикует еженедельные отчеты, в которых указывает статистику по обнаруженным у государственной границы иностранным самолетам. Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что обычно перехваты выполняются профессионально и безопасно.



Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет ВМС США. Предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также для участия в противокорабельных и спасательных операциях.











