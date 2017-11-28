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    В Пентагоне заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-30 самолета ВМС США

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    В Пентагоне заявили о «небезопасном» перехвате российским Су-30 самолета ВМС США

    В Пентагоне заявили о «небезопасном» перехвате российским <nobr>Су-30</nobr> самолета ВМС США

    Официальный представитель Пентагона Мишель Балданзу сообщил, что российский истребитель Су-30 в субботу «небезопасно» перехватил американский противолодочный самолет P-8A Poseidon в небе над Черным морем.

    При этом представитель Пентагона заявил, что американский самолет ничем не спровоцировал действия российского истребителя, передает CNN.

    Мишель Балданзу, представитель Пентагона: «Американский самолет работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны».

    Комментариев с российской стороны пока не поступило.

    Добавим, что ВКС РФ регулярно осуществляют сопровождение и перехват самолетов стран НАТО. Минобороны публикует еженедельные отчеты, в которых указывает статистику по обнаруженным у государственной границы иностранным самолетам. Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что обычно перехваты выполняются профессионально и безопасно.

    Boeing P-8 Poseidon — патрульный противолодочный самолет ВМС США. Предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника, а также для участия в противокорабельных и спасательных операциях.





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