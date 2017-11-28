Меланья Трамп нарядила елку в Белом доме

Первая леди США нарядила Белый дом для первого празднования Рождества в резиденции.

Каждую деталь интерьера Меланья Трамп выбирала сама. А украшать Белый дом ей помогали 150 добровольцев со всей страны.



Супруга президента оставила большую часть традиционного убранства прежним, включая пряничный домик в парадной столовой и пятиметровую елку, которая стоит в Голубой гостиной. Она украшена игрушками, каждая из которых символизирует какой-либо штат США. От себя Меланья добавила зимние венки, их повесили у каждого окна, а также аллею из деревьев в коридоре Восточного крыла.



С начала этой недели и вплоть до конца декабря в украшенной резиденции будут каждый день проходить торжественные приемы и вечеринки. Ожидается, что в преддверии праздника Белый дом посетят более 25 тысяч гостей.