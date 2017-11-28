Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
Онлайн на сайте
Запуск «Союза» с космодрома Восточный
    •  
    Меланья Трамп нарядила елку в Белом доме. Рождество, США, Трамп Меланья. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМеланья Трамп нарядила елку в Белом доме

    Меланья Трамп нарядила елку в Белом доме

    комментировать
    Меланья Трамп нарядила елку в Белом доме

    Меланья Трамп нарядила елку в Белом доме

    Меланья Трамп нарядила елку в Белом доме

      Первая леди США нарядила Белый дом для первого празднования Рождества в резиденции.

      Каждую деталь интерьера Меланья Трамп выбирала сама. А украшать Белый дом ей помогали 150 добровольцев со всей страны.

      Супруга президента оставила большую часть традиционного убранства прежним, включая пряничный домик в парадной столовой и пятиметровую елку, которая стоит в Голубой гостиной. Она украшена игрушками, каждая из которых символизирует какой-либо штат США. От себя Меланья добавила зимние венки, их повесили у каждого окна, а также аллею из деревьев в коридоре Восточного крыла.

      С начала этой недели и вплоть до конца декабря в украшенной резиденции будут каждый день проходить торжественные приемы и вечеринки. Ожидается, что в преддверии праздника Белый дом посетят более 25 тысяч гостей.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru