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    Названа победительница конкурса «Мисс Москва»

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков
    Названа победительница конкурса «Мисс Москва»

    Названа победительница конкурса «Мисс Москва»

    Названа победительница конкурса «Мисс Москва»
  • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков

    • Обладательницей титула «Мисс Москва — 2017» стала 21-летняя Елизавета Лопатина. Титул «Краса Москвы» завоевала Анна Дильман, а «Московской красавицей» стала Наталья Фирсова.

    В номинации «Юная Мисс Москва» победила Анна Конаныхина, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя мероприятия и победительницу прошлогоднего конкурса Татьяну Цимфер.

    Фестиваль талантов и красоты «Мисс Москва» проводится с 1994 года и позиционируется как не только соревнование самых красивых девушек столицы, но и эффектное театрализованное шоу. В состав жюри входят известные деятели спорта, артисты, политики и бизнесмены.

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