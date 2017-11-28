Названа победительница конкурса «Мисс Москва»

Обладательницей титула «Мисс Москва — 2017» стала
21-летняя Елизавета Лопатина. Титул «Краса Москвы» завоевала Анна Дильман, а «Московской красавицей» стала Наталья Фирсова.
В номинации «Юная Мисс Москва» победила Анна Конаныхина, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя мероприятия и победительницу прошлогоднего конкурса Татьяну Цимфер.
Фестиваль талантов и красоты «Мисс Москва» проводится с 1994 года и позиционируется как не только соревнование самых красивых девушек столицы, но и эффектное театрализованное шоу. В состав жюри входят известные деятели спорта, артисты, политики и бизнесмены.
Фестиваль талантов и красоты «Мисс Москва» проводится с 1994 года и позиционируется как не только соревнование самых красивых девушек столицы, но и эффектное театрализованное шоу. В состав жюри входят известные деятели спорта, артисты, политики и бизнесмены.
Комментарии