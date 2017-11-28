Пять человек пострадали при взрыве в Тель-Авиве

Взрыв произошел в здании магазина на южной окраине
Тель-Авива. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали пять.
В службе скорой помощи сообщили, что мужчина в возрасте около 40 лет находится в тяжелом состоянии, у него ожоги по всему телу. Остальные четверо не получили серьезных травм. Еще троим свидетелям происшествия была оказана психологическая помощь.
Взрыв, причина которого до сих пор не установлена, привел к возгоранию, передает РИА Новости. По информации полиции, в здании находился магазин стройматериалов.
Взрыв, причина которого до сих пор не установлена, привел к возгоранию, передает РИА Новости. По информации полиции, в здании находился магазин стройматериалов.
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