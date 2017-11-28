«Поставляют барахло»: политологи объяснили, зачем Литва вооружает Украину

Дональд Трамп никак не решит, стоит ли одобрить поставки летального оружия Украине. А международные эксперты уже нашли американский след в новых военных планах Литвы. На прошлой неделе в поставках Киеву гранатометов призналась американская компания AirTronic. А сегодня выяснилось, что Вильнюс готов передать Украине вооружений почти на два миллиона евро.
На самом деле, литовские власти уже несколько лет совмещают приятное с полезным. Дело в том, что после вступления в НАТО на складах балтийской страны осталось много боеприпасов, которые уже не отвечают стандартам альянса. Так, например, в прошлом году Украина получила более 150 тонн патронов для автоматов Калашникова, которые литовцам попросту уже не нужны. Теперь дошла очередь и до самих автоматов. Вот только вопрос — зачем они Киеву?
Искандер Хисамов, политолог: «У самой Украины такого оружия, которое осталось со времен СССР, полным-полно. Это барахло со складов устаревшее, ничего не может Литва предложить Украине того, чего у нее самой нет. Но это символ. Конечно, самые серьезные решения будут приниматься в Вашингтоне».
Все это происходит на фоне бурного, даже демонстративного обсуждения в США возможных поставок на Украину противотанковых ракетных комплексов «Джэвлин». С одной стороны, Совет нацбезопасности рекомендует их поставку, с другой — официальный Белый дом настаивает, что этот вопрос пока не решен, они еще подумают.
Антон Финько, политолог: «Мы наблюдаем очередной раунд усиливающегося политико-дипломатического давления на официальные российские власти. Москве направляется сигнал о высокой степени готовности к поставке вооружений. А Литва — часть этой дипломатической игры».
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью газете Politico подтвердил, что решение о поставках оружия еще не принято. При этом он выразил недоумение, почему Белый дом до сих пор тянет с этим. По его мнению, аргументы, что данные поставки приведут к эскалации конфликта, не являются весомыми.
Искандер Хисамов, политолог: «У самой Украины такого оружия, которое осталось со времен СССР, полным-полно. Это барахло со складов устаревшее, ничего не может Литва предложить Украине того, чего у нее самой нет. Но это символ. Конечно, самые серьезные решения будут приниматься в Вашингтоне».
Все это происходит на фоне бурного, даже демонстративного обсуждения в США возможных поставок на Украину противотанковых ракетных комплексов «Джэвлин». С одной стороны, Совет нацбезопасности рекомендует их поставку, с другой — официальный Белый дом настаивает, что этот вопрос пока не решен, они еще подумают.
Антон Финько, политолог: «Мы наблюдаем очередной раунд усиливающегося политико-дипломатического давления на официальные российские власти. Москве направляется сигнал о высокой степени готовности к поставке вооружений. А Литва — часть этой дипломатической игры».
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью газете Politico подтвердил, что решение о поставках оружия еще не принято. При этом он выразил недоумение, почему Белый дом до сих пор тянет с этим. По его мнению, аргументы, что данные поставки приведут к эскалации конфликта, не являются весомыми.
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