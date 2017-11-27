«Спартак» победил «Зенит» в дерби двух столиц

Футболисты московского «Спартака» одержали верх на петербургским «Зенитом» в центральном матче 18-го тура чемпионата России.

Матч, состоявшийся в столице, завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе «Спартака» голы забили Александр Самедов (на 19-й минуте), Луис Адриано (на 30-й) и Марио Пашалич (90+8). Единственный гол в ворота хозяев на 35-й минуте отправил Доменико Кришито.



На 85-й минуте встречи футболисты «Спартака» остались вдесятером — вторую желтую карточку получил Фернандо Мартинс.



После этой встречи «Спартак» набрал 31 очко и вернулся на четвертое место в турнирной таблице, а «Зенит» расположился на второй строчке с 33 баллами. Третьим идет ЦСКА (32), лидирует «Локомотив» (39).