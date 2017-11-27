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    Российские инвалиды-колясочники выходят на паркет в Петербурге. Санкт-Петербург, инвалиды, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские инвалиды-колясочники выходят на паркет в Петербурге

    Российские инвалиды-колясочники выходят на паркет в Петербурге

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    Российские инвалиды-колясочники выходят на паркет в Петербурге

    Российские <nobr>инвалиды-колясочники</nobr> выходят на паркет в Петербурге

      В городе на Неве открылся чемпионат России по танцам на колясках.

      Совсем не случайно соревнования проходят именно в Северной столице. Ведь ровно 20 лет назад именно в городе на Неве танцами на колясках начала заниматься первая пара. В первом турнире приняли участие всего восемь спортсменов.

      Сегодня же в чемпионате 18 различных дисциплин. Фантастическое владение телом и балетную осанку демонстрируют те, у кого был серьезно травмирован позвоночник.

      Чтобы добиться такой легкости на паркете, этим спортсменам пришлось пройти тернистый путь. Ведь даже выйти из дома и доехать до тренировочного зала для инвалида-колясочника уже непростое испытание. К тому же у федерации спортивных танцев на колясках, на счету которых множество побед на международных турнирах, до сих пор нет собственного помещения.

      Этот год для федерации выдался тяжелым. Из-за антидопингового скандала танцоры на колясках впервые пропустили чемпионат мира, в котором в последний раз заняли весь пьедестал. Поэтому с нетерпением ждут конца декабря, когда состоится очередное заседание Паралимпийского комитета. Если санкции с нашей команды снимут, то спортсмены начнут готовиться к чемпионату Европы.

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