Российские инвалиды-колясочники выходят на паркет в Петербурге

В городе на Неве открылся чемпионат России по танцам на колясках.

Совсем не случайно соревнования проходят именно в Северной столице. Ведь ровно 20 лет назад именно в городе на Неве танцами на колясках начала заниматься первая пара. В первом турнире приняли участие всего восемь спортсменов.



Сегодня же в чемпионате 18 различных дисциплин. Фантастическое владение телом и балетную осанку демонстрируют те, у кого был серьезно травмирован позвоночник.



Чтобы добиться такой легкости на паркете, этим спортсменам пришлось пройти тернистый путь. Ведь даже выйти из дома и доехать до тренировочного зала для инвалида-колясочника уже непростое испытание. К тому же у федерации спортивных танцев на колясках, на счету которых множество побед на международных турнирах, до сих пор нет собственного помещения.



Этот год для федерации выдался тяжелым. Из-за антидопингового скандала танцоры на колясках впервые пропустили чемпионат мира, в котором в последний раз заняли весь пьедестал. Поэтому с нетерпением ждут конца декабря, когда состоится очередное заседание Паралимпийского комитета. Если санкции с нашей команды снимут, то спортсмены начнут готовиться к чемпионату Европы.