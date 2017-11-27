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    Директор красноярской школы ударил ученика головой об стену

    2 комментария

    Директор красноярской школы ударил ученика головой об стену

    Директор красноярской школы ударил ученика головой об стену

    Директор Тинской средней школы в Нижнеингашском районе Красноярского края стал фигурантом уголовного дела. Следователи подозревают его в избиении ученика.

    Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК, дело в отношении учителя возбуждено по статье о превышении должностных полномочий.

    По версии следствия, директор проводил воспитательную беседу с семиклассниками. С одним из них у мужчины возник конфликт, и он ударил подростка ладонью по лицу, шее и дважды головой о стену.

    Во время произошедшего в кабинете находились другие ученики и заместитель директора. Пострадавший ребенок пожаловался матери, которая написала заявление в правоохранительные органы.

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