Директор красноярской школы ударил ученика головой об стену

Директор Тинской средней школы в Нижнеингашском районе Красноярского края стал фигурантом уголовного дела. Следователи подозревают его в избиении ученика.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК, дело в отношении учителя возбуждено по статье о превышении должностных полномочий.



По версии следствия, директор проводил воспитательную беседу с семиклассниками. С одним из них у мужчины возник конфликт, и он ударил подростка ладонью по лицу, шее и дважды головой о стену.



Во время произошедшего в кабинете находились другие ученики и заместитель директора. Пострадавший ребенок пожаловался матери, которая написала заявление в правоохранительные органы.