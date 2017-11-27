Школьники отравились в столовой лагеря отдыха в Ленобласти

Следователи, правозащитники и Роспотребнадзор выясняют причины отравления школьников в Приозерском районе.

Информацию об отравлении петербургских школьников в лагере отдыха «Связист» подтвердили в аппарате уполномоченного по правам ребенка. О ситуации в Ленобласти сообщили родители шестиклассников, которых на прошлой неделе отправили на пятидневную смену за город.



Однако уже через несколько дней ребята стали жаловаться на рвоту, диарею, боль в животе. Они уверены, что причиной недомогания стала еда в столовой.



В свою очередь директор лагеря Наталья Татаринова в телефонном разговоре с НТВ назвала всю информацию, которая появилась в СМИ, не соответствующей действительности. Однако спустя несколько часов на официальной странице учреждения появилось сообщение, что вечером 24 ноября в медпункт все-таки обратились семь человек, которых осмотрели врачи.



На место выезжали и правоохранительные органы. Они выясняют обстоятельства случившегося. СК известно о пяти отравившихся подростках.



Сейчас детский лагерь работает в штатном режиме. В нем находится 300 отдыхающих. Из них больше никто не обращался с жалобами к врачам.