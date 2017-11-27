Запечатлеть небо: Пулково позвал на фотосъемку любителей авиации

Большой осенний споттинг прошел в питерском аэропорту. Споттеры — это любители фотографировать самолеты, которые официально четыре раза в год попадают на взлетно-посадочную полосу, чтобы сделать удачный кадр.

Как сообщает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, каждый раз желающих попасть на споттинг в 10 раз больше, чем могут провести сотрудники Пулково.



Марина Мышева, специалист по связям с общественностью аэропорта Пулково: «Согласования для посещения аэропорта очень сложные. Каждого человека в течение двух недель проверяют не только служба безопасности аэропорта, но и другие контролирующие органы».



Счастливчики, прошедшие отбор и получившие путевку на поле в этот раз, не скрывают радости. Даже когда сгущается туман, они находят плюсы в съемке. Так нагляднее можно показать, что аэропорт принимает самолеты даже в таких условиях.



Споттера судят по ремувкам на рюкзаке. Чем больше этих ярких сувениров от авиакомпаний, тем опытнее поклонник авиации. Алексей с гордостью пересчитывает свои трофеи. Пять лет назад он впервые на самолете отправился на отдых и с тех пор буквально заболел небом.



Алексей Поляков, споттер: «Я захотел попробовать снять самолет. Мне понравилось. Я стал этим интересоваться, стал записывать реестр воздушных судов, коллекционировать самолеты авиакомпаний. Моя коллекция снимков насчитывает самолеты практически всех авиакомпаний за исключением новых судов, которых я еще не снимал».



Кадр, который есть у каждого споттера, когда пилот приветственно машет рукой. Такой знак внимания для них дороже, чем автограф звезды эстрады. Авиакомпании тоже с удовольствием включаются в эту игру.



Аэропорт сообщает о дне проведения споттинга, и они специально высылают самолет с самой красивой ливреей. Ради снимка редкого самолета эти поклонники авиации готовы пойти на многое, даже убежать со службы посреди рабочего дня.



Но не только заоблачные снимки привлекают участников споттинга. Для многих это еще возможность избавиться от страхов при полете. Можно увидеть, как устроена работа аэропорта изнутри, как обслуживают самолеты. Да не только самому посмотреть, но и другим показать.