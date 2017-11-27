В Сретенском монастыре обсудили ход расследования убийства царской семьи

Тела Николая II и других членов царской семьи не могли быть полностью уничтожены кислотой и огнем. Версию, впервые выдвинутую почти 100 лет назад, опровергли судебные медики. Об этом было объявлено сегодня на специальной конференции в Сретенском монастыре, где обсуждался ход расследования убийства Романовых.

Конференция по делу об убийстве последнего российского императора и его семьи началась славлением у иконы святых царственных страстотерпцев.



Все участники нового, третьего по счету расследования обстоятельств гибели Романовых, собрались в Сретенском монастыре. Знак того, что церковь на самом высшем уровне вернулась к вопросу о подлинности останков царя, его жены и детей.



Патриарх Кирилл: «Суть государственной позиции в 90-е годы, когда велось следствие, заключалась в том, что церковь должна просто принять результаты. Но в контексте такого подхода невозможно было даже представить, чтобы церковь согласилась с результатами экспертизы останков».



Следствие возобновилось в 2015 году. Церковь настояла на повторении экспертиз и эксгумации тела Александра III, отца убитого большевиками Николая Романова. Сегодня свои выводы озвучили ведущие российские криминалисты. Правда, пока все еще предварительные.



Вячеслав Попов, криминалист и судебный медик: «Сейчас в работе более трех десятков экспертиз. И благодаря новым технологиям можно надеяться на полноту и объективность выводов. Впервые была сделана мультиспиральная томография останков, которая, в частности, подтвердила старый характер травм, обнаруженных на черепе номер четыре. Именно этот череп с огромной долей вероятности принадлежит Николаю II. А травмы очень похожи на результат ранения, которое цесаревич получил в японском городе Оцу во время покушения в 1891 году».



Впервые исследовались фрагменты ювелирных изделий, обнаруженных в Ганиной яме. Также впервые прошла экспертиза записок Якова Юровского — коменданта дома Ипатьева и одного из участников расстрела царской семьи. Полноценное историческое исследование вкупе с криминалистическим тоже проводится впервые.



Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Алексея Прокина.