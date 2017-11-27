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    В Петербурге водитель и пассажир иномарки погибли, столкнувшись с пожарным КамАЗом

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    В Петербурге водитель и пассажир иномарки погибли, столкнувшись с пожарным КамАЗом

    В Петербурге водитель и пассажир иномарки погибли, столкнувшись с пожарным КамАЗом

    Утром в Приморском районе города произошла смертельная авария.

    Как сообщает дорожная полиция, ДТП случилось утром на Репищевой улице. Водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с пожарным КамАЗом.

    В результате легковушка от сильного удара получила серьезные повреждения. Как рассказали очевидцы, пассажир Chevrolet погибла на месте. Водителя из искореженного авто пришлось вырезать с помощью гидравлических ножниц. Однако мужчина в итоге также скончался от полученных травм.

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