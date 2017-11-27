Слониха убила хозяина в Таиланде и попыталась спрятать его тело

Слониха в южнотаиландской провинции Краби, предположительно, убила своего хозяина и попыталась спрятать его тело.
Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, тело 50-летнего фермера было найдено соседями. Они начали поиски после того, как мужчина не появлялся на людях несколько часов. После долгих поисков покойного нашли под деревом, его тело было укрыто ветками.
По характеру ранений врачи определили, что мужчина погиб, скорее всего, от множественных ударов в грудь и другие части тела. Такие травмы характерны для нападений слонов.
Принадлежавшая погибшему слониха, которую фермер использовал для транспортировки бревен, была прикована длинной цепью к соседнему дереву рядом с тем, под которым было найдено тело. По словам соседей погибшего фермера, слониха неоднократно нападала на него и раньше. Соседи покойного полагают, что слониха нанесла ему несколько ударов передними ногами или повалила на землю и затоптала, а затем попыталась скрыть тело под ветками, сорванными с дерева.
По характеру ранений врачи определили, что мужчина погиб, скорее всего, от множественных ударов в грудь и другие части тела. Такие травмы характерны для нападений слонов.
Принадлежавшая погибшему слониха, которую фермер использовал для транспортировки бревен, была прикована длинной цепью к соседнему дереву рядом с тем, под которым было найдено тело. По словам соседей погибшего фермера, слониха неоднократно нападала на него и раньше. Соседи покойного полагают, что слониха нанесла ему несколько ударов передними ногами или повалила на землю и затоптала, а затем попыталась скрыть тело под ветками, сорванными с дерева.
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