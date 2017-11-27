Телеканал НТВ приступил к съемкам сериала «Канцелярская крыса»

НТВ объявляет о старте съемок сериала «Канцелярская крыса» в Санкт-Петербурге . Главные роли в проекте исполняют Алексей Кравченко и Константин Стрельников.

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По сюжету сотрудника полицейского архива — майора Андрея Вершинина (Константин Стрельников) — внезапно повышают и переводят в приграничный город Портовый. Вершинину предстоит занять должность руководителя УВД вместо недавно погибшего полковника Авдеева (Алексей Кравченко).



Нового начальника встречают настороженно: подчиненные почти открыто с ним конфликтуют, а пресса и общественность, взволнованные недавней серией ограблений, просто возмущены этим назначением. Теперь герою предстоит доказать свою компетентность в реальном раскрытии преступлений и не отступиться от дела даже в атмосфере всеобщего недоверия.



Иван Глубоков, режиссер проекта: «Наша история затрагивает короткий, но чрезвычайно насыщенный промежуток времени в жизни провинциального, приграничного городка Портовый. Здесь, как в зеркале, можно увидеть процессы, происходящие во многих регионах. Деньги сводят с ума, деформируют людей, лишают их человеческого облика. Наркоторговля, тотальное воровство, страх и депрессия населения из-за невозможности что-то изменить, абсолютное обесценивание жизни отдельного человека, и как результат „народ безмолвствует“, а власть бесчинствует. Где грань, рубеж, перейдя который, возврата назад нет?»