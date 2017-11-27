Синоптики: в Москву придет черноморское тепло

Прохладная и пасмурная погода сохранится в Москве на текущей рабочей неделе, потепление до 4 градусов придет в столицу к пятнице.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в центре погоды «Фобос», «во вторник в регионе возрастет возможность локальных небольших снегопадов, среднесуточная температура останется в климатическом русле».
Из сообщения «Фобоса»: «Ночью в городе минус 3 — минус 5 градусов, по области минус 2 — минус 7. Днем в столице минус 1 — минус 3, по области 0 — минус 5 градусов».
В среду прохладная погода сохранится, но вероятность осадков минимизируется и из-за облаков выглянет солнце. Ночью в столичном регионе минус 2 — минус 7 градусов, днем 0 — минус 5 градусов.
По данным синоптиков, в четверг возрастет вероятность небольших снегопадов, температурные показатели будут соответствовать норме конца ноября. Ночью ожидается минус 1 — минус 6 градусов, днем 0 — минус 4 градуса.
Из сообщения «Фобоса»: «В пятницу с юга прорвется порция влажных осадков и черноморского тепла: станет оттепельно и слякотно. Ночью 0 — минус 3, днем от 0 до плюс 4 градусов».
Из сообщения «Фобоса»: «Ночью в городе минус 3 — минус 5 градусов, по области минус 2 — минус 7. Днем в столице минус 1 — минус 3, по области 0 — минус 5 градусов».
В среду прохладная погода сохранится, но вероятность осадков минимизируется и из-за облаков выглянет солнце. Ночью в столичном регионе минус 2 — минус 7 градусов, днем 0 — минус 5 градусов.
По данным синоптиков, в четверг возрастет вероятность небольших снегопадов, температурные показатели будут соответствовать норме конца ноября. Ночью ожидается минус 1 — минус 6 градусов, днем 0 — минус 4 градуса.
Из сообщения «Фобоса»: «В пятницу с юга прорвется порция влажных осадков и черноморского тепла: станет оттепельно и слякотно. Ночью 0 — минус 3, днем от 0 до плюс 4 градусов».
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