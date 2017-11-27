Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница ЮАР

Обладательницей титула «Мисс Вселенная» стала представительница
Южно-Африканской республики, 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс. В первую тройку попали представительницы Ямайки и Колумбии.
Конкурс красоты завершился в воскресенье вечером в Лас-Вегас, штат Невада. За звание первой красавицы в этом году сражались претендентки из 89 стран.
Во время конкурса Нель-Питерс заявила, что считает самым важным качеством для «Мисс Вселенной» уверенность в себе. Она подчеркнула, что обладательница титула должна не только уметь «преодолевать свои страхи», но и помогать другим женщинам делать то же самое. Девушка выразила уверенность, что соответствует данным критериям.
Победительница престижного конкурса получила драгоценную корону, право бесплатно проживать в течение года в Нью-Йорке и рекламный контракт, в рамках которого она будет ездить по миру и участвовать в различных благотворительных мероприятиях.
На предыдущем конкурсе победу завоевала представительница Франции — 24-летняя студентка-стоматолог Ирис Миттенар.
Congratulations to Demi-Leigh Nel-Peters, the winner of the 2017 #MissUniverse competition! pic.twitter.com/JYuQYc3Lvo— Miss Universe (@MissUniverse) 27 ноября 2017 г.
Во время конкурса Нель-Питерс заявила, что считает самым важным качеством для «Мисс Вселенной» уверенность в себе. Она подчеркнула, что обладательница титула должна не только уметь «преодолевать свои страхи», но и помогать другим женщинам делать то же самое. Девушка выразила уверенность, что соответствует данным критериям.
Победительница престижного конкурса получила драгоценную корону, право бесплатно проживать в течение года в Нью-Йорке и рекламный контракт, в рамках которого она будет ездить по миру и участвовать в различных благотворительных мероприятиях.
На предыдущем конкурсе победу завоевала представительница Франции — 24-летняя студентка-стоматолог Ирис Миттенар.
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