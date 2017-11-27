Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница ЮАР

Конкурс красоты завершился в воскресенье вечером в Лас-Вегас, штат Невада. За звание первой красавицы в этом году сражались претендентки из 89 стран.Во время конкурса Нель-Питерс заявила, что считает самым важным качеством для «Мисс Вселенной» уверенность в себе. Она подчеркнула, что обладательница титула должна не только уметь «преодолевать свои страхи», но и помогать другим женщинам делать то же самое. Девушка выразила уверенность, что соответствует данным критериям.Победительница престижного конкурса получила драгоценную корону, право бесплатно проживать в течение года в Нью-Йорке и рекламный контракт, в рамках которого она будет ездить по миру и участвовать в различных благотворительных мероприятиях.На предыдущем конкурсе победу завоевала представительница Франции — 24-летняя студентка-стоматолог Ирис Миттенар.