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    Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница ЮАР

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    • Фото: Reuters © 2017, Steve Marcus
    Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница ЮАР

    Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница ЮАР

    Титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница ЮАР
  • Фото: Reuters © 2017, Steve Marcus

    • Обладательницей титула «Мисс Вселенная» стала представительница Южно-Африканской республики, 22-летняя Деми-Ли Нель-Питерс. В первую тройку попали представительницы Ямайки и Колумбии.

    Конкурс красоты завершился в воскресенье вечером в Лас-Вегас, штат Невада. За звание первой красавицы в этом году сражались претендентки из 89 стран.


    Во время конкурса Нель-Питерс заявила, что считает самым важным качеством для «Мисс Вселенной» уверенность в себе. Она подчеркнула, что обладательница титула должна не только уметь «преодолевать свои страхи», но и помогать другим женщинам делать то же самое. Девушка выразила уверенность, что соответствует данным критериям.

    Победительница престижного конкурса получила драгоценную корону, право бесплатно проживать в течение года в Нью-Йорке и рекламный контракт, в рамках которого она будет ездить по миру и участвовать в различных благотворительных мероприятиях.

    На предыдущем конкурсе победу завоевала представительница Франции — 24-летняя студентка-стоматолог Ирис Миттенар.

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