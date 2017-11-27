Во Франции чиновнику грозит срок за съемку сотрудниц «под юбками»

Директору французской службы по оказанию помощи безработным грозит четыре месяца условного срока за то, что он снимал двух своих сотрудниц «под юбками». Для съемки
47-летний Оливье Иннонсензи использовал скрытую камеру.
По информации французской радиостанции Europe 1, Иннонсензи снял целый фильм длиной в 53 минуты. В кадре оказались две его коллеги 32 и 34 лет.
Одна из женщин рассказала, что начальник неоднократно давал им понять, что предпочитает, чтобы сотрудницы приходили на работу в коротких юбках и на каблуках.
Прокурор категорически отверг предположение, что камера случайно установлена таким образом, чтобы в кадре были видны каблуки, ноги и нижнее белье.
Суд над Иннонсензи состоится 22 декабря.
Одна из женщин рассказала, что начальник неоднократно давал им понять, что предпочитает, чтобы сотрудницы приходили на работу в коротких юбках и на каблуках.
Прокурор категорически отверг предположение, что камера случайно установлена таким образом, чтобы в кадре были видны каблуки, ноги и нижнее белье.
Суд над Иннонсензи состоится 22 декабря.
Комментарии