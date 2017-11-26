Новые русские сенсации
ТВ-Эфир
Новые русские сенсации
    •  
    Итальянец 10 лет избивал и насиловал женщину в подвале. изнасилования, Италия, похищения людей, рабство, Румыния. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИтальянец 10 лет избивал и насиловал женщину в подвале

    Итальянец 10 лет избивал и насиловал женщину в подвале

    3 комментария
    • Фото: @_Carabinieri_ / twitter.com
    Итальянец 10 лет избивал и насиловал женщину в подвале

    Итальянец 10 лет избивал и насиловал женщину в подвале

    Итальянец 10 лет избивал и насиловал женщину в подвале
    • Фото: @_Carabinieri_ / twitter.com

      • Полицейские освободили гражданку Румынии, которая провела 10 лет в сексуальном рабстве.

      Женщину, которая долгие годы провела в сексуальном рабстве и родила за это время двоих детей, обнаружили в подвале дома на юге Италии. Ужасное преступление раскрылось случайно. Об этом сообщила газета La Corriere Della Sera.

      Полицейские на улице обратили внимание на мужчину, который вел за собой грязного и истощенного мальчика. Это показалось им подозрительным, и стражи порядка решили проверить, в каких условиях живет ребенок.

      Правоохранители остановили мужчину, а затем отправились к нему домой. Сообщается, что их поразила исходившая из помещений вонь. В итоге обыски им пришлось проводить в специальных защитных масках.

      Источником неприятного запаха оказался подвал. Там стражи порядка обнаружили 29-летнюю пленницу, прикованную к кровати, и маленькую девочку. Они находились в помещении без света и канализации.

      52-летний итальянец, который держал женщину в сексуальном рабстве, был задержан. Гражданка Румынии за время плена родила мальчика, которому сейчас девять лет, и девочку — ей три года. Все пленники были грязными и изможденными — насильник кормил женщину и детей испорченными продуктами. Теперь пострадавшие находятся под опекой социальных служб.

      Как выяснилось, румынка приехала в Италию много лет назад. Она помогала по хозяйству жене человека, который впоследствии стал ее мучителем. После смерти своей супруги итальянец запер 19-летнюю гражданку Румынии в подвале, где избивал и насиловал.

      Мужчине были предъявлены обвинения в изнасилованиях, незаконном удержании человека и нанесении побоев.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru