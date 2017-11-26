Итальянец 10 лет избивал и насиловал женщину в подвале

Полицейские освободили гражданку Румынии, которая провела 10 лет в сексуальном рабстве.
Женщину, которая долгие годы провела в сексуальном рабстве и родила за это время двоих детей, обнаружили в подвале дома на юге Италии. Ужасное преступление раскрылось случайно. Об этом сообщила газета La Corriere Della Sera.
Полицейские на улице обратили внимание на мужчину, который вел за собой грязного и истощенного мальчика. Это показалось им подозрительным, и стражи порядка решили проверить, в каких условиях живет ребенок.
Правоохранители остановили мужчину, а затем отправились к нему домой. Сообщается, что их поразила исходившая из помещений вонь. В итоге обыски им пришлось проводить в специальных защитных масках.
Источником неприятного запаха оказался подвал. Там стражи порядка обнаружили 29-летнюю пленницу, прикованную к кровати, и маленькую девочку. Они находились в помещении без света и канализации.
52-летний итальянец, который держал женщину в сексуальном рабстве, был задержан. Гражданка Румынии за время плена родила мальчика, которому сейчас девять лет, и девочку — ей три года. Все пленники были грязными и изможденными — насильник кормил женщину и детей испорченными продуктами. Теперь пострадавшие находятся под опекой социальных служб.
Как выяснилось, румынка приехала в Италию много лет назад. Она помогала по хозяйству жене человека, который впоследствии стал ее мучителем. После смерти своей супруги итальянец запер 19-летнюю гражданку Румынии в подвале, где избивал и насиловал.
Мужчине были предъявлены обвинения в изнасилованиях, незаконном удержании человека и нанесении побоев.
Полицейские на улице обратили внимание на мужчину, который вел за собой грязного и истощенного мальчика. Это показалось им подозрительным, и стражи порядка решили проверить, в каких условиях живет ребенок.
Правоохранители остановили мужчину, а затем отправились к нему домой. Сообщается, что их поразила исходившая из помещений вонь. В итоге обыски им пришлось проводить в специальных защитных масках.
Источником неприятного запаха оказался подвал. Там стражи порядка обнаружили 29-летнюю пленницу, прикованную к кровати, и маленькую девочку. Они находились в помещении без света и канализации.
52-летний итальянец, который держал женщину в сексуальном рабстве, был задержан. Гражданка Румынии за время плена родила мальчика, которому сейчас девять лет, и девочку — ей три года. Все пленники были грязными и изможденными — насильник кормил женщину и детей испорченными продуктами. Теперь пострадавшие находятся под опекой социальных служб.
Как выяснилось, румынка приехала в Италию много лет назад. Она помогала по хозяйству жене человека, который впоследствии стал ее мучителем. После смерти своей супруги итальянец запер 19-летнюю гражданку Румынии в подвале, где избивал и насиловал.
Мужчине были предъявлены обвинения в изнасилованиях, незаконном удержании человека и нанесении побоев.
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