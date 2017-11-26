«Зачем они поперли»: советник Порошенко рассказал о провале ВСУ

Советник президента и министра обороны Украины Юрий Бирюков рассказал о неудачной операции бойцов
58-й бригады ВСУ, погибших при попытке выйти на позиции ополченцев провозглашенной ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе.
Сообщение Бирюков оставил на своей странице в Facebook, отвечая на вопросы пользователей о недавнем неудачном «рейде».
Юрий Бирюков: «Это не было рейдом. У меня, кроме матов, по этой истории слова нет. Инициатива командира роты, насмотревшегося репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги. Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым. И людей положил. Никто так и не понял, зачем они поперли».
Ранее силовики ЛНР сообщили, что 23 ноября в районе поселка Фрунзе на позиции ополченцев попытались выйти две диверсионные группы. При этом члены одной из этих групп подорвались на мине: погибли трое военнослужащих ВСУ, еще двое получили ранения.
Юрий Бирюков: «Это не было рейдом. У меня, кроме матов, по этой истории слова нет. Инициатива командира роты, насмотревшегося репортажей про зачистку двух сел в серой зоне Светлодарской дуги. Славы захотелось. И поперли. Сам организатор и погиб первым. И людей положил. Никто так и не понял, зачем они поперли».
Ранее силовики ЛНР сообщили, что 23 ноября в районе поселка Фрунзе на позиции ополченцев попытались выйти две диверсионные группы. При этом члены одной из этих групп подорвались на мине: погибли трое военнослужащих ВСУ, еще двое получили ранения.
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